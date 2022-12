Prima pagina Gazzetta dello Sport: “MaraMessi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'Argentina di Lionel Messi che battendo per 3-0 la Croazia si è qualificata alla finale dei Mondiali in Qatar. Risultato aperto proprio dalla 'Pulce' su rigore e poi sigillato da una doppietta di Julián Álvarez, ma nella mente degli appassionati di calcio rimangono le magie che il numero 10 del PSG ha regalato per tutta la partita.