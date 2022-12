Quotidiani sportivi, le prime pagine: Argentina in finale dei Mondiali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'Argentina di Lionel Messi che battendo per 3-0 la Croazia si è qualificata alla finale dei Mondiali in Qatar. Risultato aperto proprio dalla 'Pulce' su rigore e poi sigillato da una doppietta di Julián Álvarez, ma nella mente degli appassionati di calcio rimangono le magie che il numero 10 del PSG ha regalato per tutta la partita. Per questo la 'rosea' lo ha accostato a Diego Armando Maradona. Stasera, alle ore 20:00, seconda semifinale della rassegna iridata, quella tra la Francia di Kylian Mbappé e il sorprendente Marocco. Spazio, poi, anche ai temi della nostra Serie A e, in particolare, al recupero di Romelu Lukaku (Inter) e di Dušan Vlahović (Juventus) alla forma migliore in vista della ripresa del campionato a gennaio.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Argentina di Lionel Messi, che ha liquidato per 3-0 la Croazia ieri sera qualificandosi, dunque, per la finale dei Mondiali in Qatar in programma domenica sera. Gol, su rigore, per la 'Pulce' e poi un assist per Julián Álvarez, autore di una doppietta. Messi ha regalato magie in quantità industriale, ricordando Diego Armando Maradona. Oggi, invece, alle ore 20:00, spazio all'altra semifinale iridata, quella tra Francia e Marocco: i 'Bleus' si affideranno alla loro stella, Kylian Mbappé, per cercare di avere la meglio su Hakim Ziyech e compagni. A proposito di francesi, ce n'è uno che non sta passando un bel momento. Si tratta di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio: rientrerà in campo non prima della fine del mese di gennaio, saltando il match contro il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono entrati nel cuore di Victor Osimhen: per lui, il top in Europa.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Argentina di Lionel Messi, prima qualificata alla finale dei Mondiali in Qatar grazie al 3-0 rifilato ieri sera alla Croazia. Reti di Messi - su calcio di rigore - e Julián Álvarez, autore di una doppietta. Ora l'ultimo step per la 'Selección' del Commissario Tecnico Lionel Scaloni. Questa sera, alle ore 20:00, in programma la sfida Francia-Marocco per decidere chi sarà l'avversario dell'Albiceleste nel gran finale di domenica. Si parla, poi, sotto la testata della Juventus e di Dušan Vlahović: mentre i bianconeri accelerano in vista della ripresa della Serie A ad inizio gennaio, infatti, il serbo rallenta. Ha ancora problemi con la pubalgia. Aaron Martín, terzino sinistro spagnolo del Mainz, può essere, per concludere, la soluzione giusta per il mercato del Torino.