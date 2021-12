Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che giramento di palline!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 14 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con quanto successo ieri a Nyon in occasione dei sorteggi di Champions League. Come noto, sono stati annullati dopo le palesi irregolarità della prima volta. L'Inter, che aveva pescato l'Ajax, troverà sulla sua strada il Liverpool. La Juventus, che aveva trovato lo Sporting Lisbona, invece incrocerà il cammino del Villarreal.