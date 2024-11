Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fofana: ‘Scudetto, c’è anche il Milan'”

Alle ore 20:45 , invece, ecco il calcio con Belgio-Italia , partita del Gruppo 2 della Lega A della Nations League : alla Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti , che presenterà Nicolò Barella in attacco al fianco di Mateo Retegui , basterà un pareggio per approdare ai quarti di finale della competizione.

Quindi, sotto la testata, intervista esclusiva della 'rosea' a Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, il quale dichiara come i rossoneri non siano ancora fuori dai giochi per lo Scudetto. Senza dimenticare il terzo ritorno a Roma, da allenatore, di Claudio Ranieri dopo quelli del 2009 e del 2019. Sarà lui a rilevare in panchina, fino a fine stagione, l'esonerato Ivan Jurić. Il tecnico capitolino si è detto pronto per questa sfida.