Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto da Maestri”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. In particolare, due maestri del calcio italiano, Arrigo Sacchi e Fabio Capello, hanno parlato delle lotta tra nerazzurri e bianconeri per la 'rosea'.