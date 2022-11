Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non è finita”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei successi di Milan, Juventus e Inter. Tutte e tre le grandi del nostro calcio, infatti, vincono il rispettivo ultimo impegno del 2022 e promettono di dare la caccia al Napoli in vetta alla classifica di Serie A anche nel 2023, dopo la lunga sosta del torneo per i Mondiali in Qatar.

Il Milan batte 2-1 la Fiorentina a 'San Siro' grazie ad un autogol al 92': rabbia viola per la direzione arbitrale. Paolo Maldini dice di credere ancora allo Scudetto e Rafael Leão 'vede' il rinnovo del contratto. La Juventus spazza via la Lazio sconfiggendola per 3-0 all'Allianz Stadium con doppietta di Moise Kean: bianconeri ora alla sesta vittoria di fila e terzi in campionato.

L'Inter, invece, vince 2-3 in casa dell'Atalanta, conquistando il suo primo scontro diretto stagionale con un super Edin Džeko. Si parla, poi, anche delle altre gare: per esempio dell'1-1 tra Roma e Torino, con i giallorossi salvati dal ritorno in campo di Paulo Dybala. Ma anche della vittoria, 1-2, dello Spezia sul campo dell'Hellas Verona. Gravissimo infortunio per il portiere polacco Bartłomiej Drągowski, che non prenderà parte ai Mondiali.

Chiosa con l'intervista shock di Cristiano Ronaldo, tradito dal Manchester United. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

