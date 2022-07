Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao tesoro Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 14 luglio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan. Pronta una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. Per Charles De Ketelaere del Bruges, intanto, il Diavolo è atteso al rilancio.

Arrigo Sacchi prova a fare le carte al campionato e dice che per lui Inter e Juventus sono davanti a tutte. I due allenatori, Simone Inzaghi per i nerazzurri e Massimiliano Allegri per i bianconeri, provano a cercare in allenamento nuove idee, chiavi e variabili per tornare a vincere lo Scudetto.

Il Napoli ha salutato Kalidou Koulibaly, volato a Londra per le visite mediche con il Chelsea e pensa di sostituirlo con Francesco Acerbi. La Roma, invece, ha accolto il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo nell'amichevole contro il Sunderland: un gol e un palo per lui. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 14 luglio 2022