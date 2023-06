Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mai più casi Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Decreto del Governo sui processi sportivi: non ci saranno più casi come quello che ha visto coinvolta la Juventus nell'ultima stagione. Per quanto concerne le penalizzazioni, infatti, le classifiche dei campionati potranno cambiare soltanto una volta, dopo l'ultimo grado di giudizio.