Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dybala all’Inter, mi manda mamma”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa di calciomercato per Paulo Dybala all'Inter. Sul trasferimento della 'Joya' in nerazzurro, a quanto pare, ha un peso specifico anche sua madre. Intervista esclusiva con Juan Sebastián Verón, ex centrocampista dell'Inter, che parla proprio dell'imminente arrivo del suo connazionale alla corte di Simone Inzaghi.