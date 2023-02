Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a voi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con la Champions. Ottavi San Siro, ore 21: Il Milan col Tottenham di Conte. Tocca a voi. Pioli hai bisogno dei tuoi campioni per provare a sognare. C'è anche PSG-Bayern. Poi la Serie A. Samp-Inter 0-0: Napoli a + 15, vantaggio record. Lukaku-Barella che lite. Jankto: "Sono gay. Mi sento libero, non volgio più nascondermi". Prandelli e la Juve: "Conosco Vlahovic è predestinato, studi Haaland". Verona gol d'oro: salvezza a - 2. Salernitana, Nicola è a rischio. Questi i principali temi della rosea oggi in edicola. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).