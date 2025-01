Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Rashford prima scelta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'mal di pancia' di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter. Il classe 1999, nel giro della Nazionale Italiana, vuole lasciare i nerazzurri in questo calciomercato invernale per giocare altrove con più continuità: su di lui la Roma, club in cui è cresciuto.