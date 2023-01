Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli, +10 e lode”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo clamoroso, 5-1, del Napoli di Luciano Spalletti sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Fuga da Scudetto per gli azzurri, ora a +10 sui bianconeri. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia fanno a pezzi la retroguardia ospite per la gioia del Presidente Aurelio De Laurentiis.