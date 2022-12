Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ibra Milan arrivo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lunga intervista di Zlatan Ibrahimovic che si esprime a tutto campo sul Milan, sull'infortunio e sugli obiettivi del futuro. Parole anche per Rafael Leao. Sotto la testata spazio ai Mondiali: Modric-Messi a colpi di genio. Le parole di Ronaldo su Mbappé e su Carlo Ancelotti possibile per il Brasile. La Francia e il Marocco e il derby d'Africa.