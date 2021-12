Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sorpassi”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sorpasso dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta alla classifica di Serie A. A 'San Siro' i nerazzurri schiantano 4-0 il Cagliari (doppio Lautaro Martínez, Alexis Sánchez e Hakan Çalhanoğlu) e vanno a +1 sul Milan, che ieri era stato fermato ad Udine.