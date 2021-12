Quotidiani sportivi, le prime pagine: sorpassi in Serie A e Formula Uno

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sorpasso dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta alla classifica di Serie A. A 'San Siro' i nerazzurri schiantano 4-0 il Cagliari (doppio Lautaro Martínez, Alexis Sánchez e Hakan Çalhanoğlu) e vanno a +1 sul Milan, che ieri era stato fermato ad Udine. Ma si parla anche del sorpasso di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula Uno, con conseguente vittoria finale dell'olandese. Spazio, dunque, a Zlatan Ibrahimović, che ieri alla Triennale di Milano ha presentato il suo libro, 'Adrenalina', ai problemi della Juventus di Massimiliano Allegri ed alla vittoria del Torino sul Bologna. Il Presidente Urbano Cairo, ora, chiede continuità.