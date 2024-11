Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, in lista Frendrup e Belahyane”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 novembre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà spazio all'ennesima vittoria del tennista numero 1 al mondo, l'italiano Jannik Sinner, che ieri ha battuto anche lo statunitense Taylor Fritz alle World Tour Finals e ora attende il russo Daniil Medvedev: per approdare alle semifinali della competizione all'altoatesino basterà vincere un solo set.