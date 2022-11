Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, formula rimonta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 13 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli , che oggi giocherà la sua ultima partita in Serie A del 2022 prima della lunga sosta per i Mondiali e dell'arrivederci al nuovo anno. I rossoneri, alle ore 18:00 , ospiteranno a 'San Siro' la Fiorentina : davanti tornerà Olivier Giroud dopo la squalifica.

Ma si parla anche già delle prime mosse del Diavolo nel calciomercato invernale: Yacine Adli in uscita, Hakim Ziyech in entrata. In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Udinese 3-2, giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Maradona': partenopei in fuga in vetta alla classifica e inarrestabili.