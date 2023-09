Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ridi Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Italia di Luciano Spalletti, ieri sera a 'San Siro', contro l'Ucraina di Serhiy Rebrov. Il 2-1 azzurro firmato dalla doppietta di Davide Frattesi nel primo tempo. Gioco, ritmo e occasioni per gli Azzurri: ora gli Europei sono un po' più vicini.