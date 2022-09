Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lo sVARione”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre tornando sul gol annullato ad Arkadiusz Milik nel recupero di Juventus-Salernitana. Una rete regolare non convalidata ai bianconeri poiché al VAR non erano in possesso dell'immagine dove si vedeva chiaramente Antonio Candreva tenere in gioco tutti i calciatori juventini nell'azione.