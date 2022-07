Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter Joya mia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Paulo Dybala, ancora svincolato. L'Inter prepara l'affondo, ma Napoli e Roma non si sentono tagliate fuori dalla corsa all'argentino. Intanto, ieri, i nerazzurri hanno vinto 1-4 sul campo del Lugano, dimostrando come l'intesa tra Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sia sempre quella di un tempo.