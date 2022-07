Quotidiani sportivi, le prime pagine: Dybala-Inter e tanta Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Paulo Dybala, ancora svincolato. L'Inter prepara l'affondo, ma Napoli e Roma non si sentono tagliate fuori dalla corsa all'argentino. Intanto, ieri, i nerazzurri hanno vinto 1-4 sul campo del Lugano, dimostrando come l'intesa tra Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sia sempre quella di un tempo. Il Chelsea è vicino a prendere Kalidou Koulibaly dal Napoli, mentre è derby tra Inter e Juventus per il cartellino di Gleison Bremer. La Juve, intanto, si gode il ritorno di Paul Pogba, apparso molto carico nella conferenza stampa di presentazione. Il Milan deve andare di fretta se vuole rinnovare il contratto di Rafael Leão: le insidie dalla Premier League ora sono tante. Chiusura con Filippo Inzaghi, un grande ex rossonero, che ieri è diventato il nuovo allenatore della Reggina in Serie B.