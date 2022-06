Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan da 10”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. In particolare, del grande obiettivo Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges per il quale Paolo Maldini vorrebbe sborsare ben 40 milioni di euro.