Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan su De Ketelaere e Asensio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. In particolare, del grande obiettivo Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges per il quale Paolo Maldini vorrebbe sborsare ben 40 milioni di euro. Si parla, poi, degli argentini Ángel Di María e Paulo Dybala: il primo destinato alla Juventus, il secondo all'Inter. Chi fa l'affare tra le due contendenti? Intanto, in Premier League, il Liverpool di Jürgen Klopp si rinforza con un colpo da 100 milioni di euro: preso l'attaccante uruguaiano Darwin Nuñez dal Benfica. Chiosa con una nuova sperimentazione sulla regola del fuorigioco e con il ritorno del Palermo in Serie B.