Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, Inter mia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, con un piede nella finale di Champions League a Istanbul, stasera (ore 20:45) ospiterà il Sassuolo a 'San Siro' con l'obiettivo di cogliere tre punti fondamentali in campionato. Nel mirino c'è il secondo posto in classifica.