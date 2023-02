Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli fa il … Conte”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, proverà a battere il manager italiano degli 'Spurs', Antonio Conte, con le sue stesse armi: difesa a tre e spinta sulle fasce.