Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli-Juventus, l’oro d’Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 gennaio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Si tratta della sfida Scudetto del momento.

Frecciatine tra i due tecnici, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, le parole di Gianfranco Zola su Khvicha Kvaratskhelia ed Ángel Di María. In alto, sotto la testata, spazio all'Inter, con il rinnovo del capitano Milan Škriniar sempre più lontano ed al Milan. Il tecnico Stefano Pioli è infuriato per l'atteggiamento dei suoi big nell'ultima partita di Coppa Italia, persa a 'San Siro' per 0-1 contro il Torino.

Proprio il Presidente del club granata, Urbano Cairo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla 'rosea', lodando i suoi ragazzi ed il tecnico Ivan Jurić per l'impresa. Chiosa, quindi, con le gare di Coppa Italia, ovvero Fiorentina-Sampdoria 1-0 (gol di Antonín Barák) e Roma-Genoa 1-0 (decide Paulo Dybala) e il divieto di trasferta per un mese agli ultras della stessa Roma e del Napoli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 13 gennaio 2023