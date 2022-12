Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gli spacca Mondiale”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 12 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Marocco del Commissario Tecnico Walid Regragui , arrivato alle semifinali dei Mondiali in Qatar . I magrebini possono sognare la coppa? Hanno elementi di qualità come Achraf Hakimi , Sofyan Amrabat , Hakim Ziyech , oltre che il portiere Yassine Bounou .

Tra i rossoneri può essere il rientro di Zlatan Ibrahimović l'arma in più, mentre Paul Pogba può rappresentare il valore aggiunto della Juventus. All'Inter, intanto, si sciolgono i 'Boys': ecco come cambia il tifo interista. In Serie B, vittoria della Reggina di Filippo Inzaghi in casa del Como: il Frosinone, ora, è più vicino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).