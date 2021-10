Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli, Insigne caso internazionale”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 12 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le difficoltà del Napoli nel rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è tentato da Inter e Manchester United. Il Milan sembra rassegnato a perdere a parametro zero anche Franck Kessié, mentre l'Inter mette Marcelo Brozović alle strette.