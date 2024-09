Un ex calciatore del Diavolo, per qualche tempo anche dirigente, ovvero il croato Zvonimir Boban, in un'intervista in esclusiva alla 'rosea' vede, però, l'Inter di Simone Inzaghi favorita nella lotta per lo Scudetto, ma soprattutto protagonista in Champions League. Per 'Zorro', i nerazzurri potranno tentare di vincere il trofeo, a differenza delle altre squadre italiane.