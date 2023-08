Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Inter: folle estate sul mercato”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della pazza Inter di Simone Inzaghi e della sua folle estate di calciomercato. Rischia di saltare l'affare Lazar Samardzic con l'Udinese per le commissioni chieste dal padre. Per l'attacco, invece, ora spunta Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco.