Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Ketelaere: Milan casa mia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, che ieri mattina ha 'tastato' per la prima volta l'erba dello stadio di 'San Siro' allenandosi lì con la squadra rossonera. Sul Diavolo, interviste esclusive all'ex Patrick Kluivert, che plaude la scelta di Zlatan Ibrahimović di continuare a giocare a calcio ed a Daniel Maldini, andato in prestito secco allo Spezia per dimostrare a tutti di che pasta è fatto.