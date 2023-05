Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, roba da Gatti”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Siviglia , semifinale d'andata di Europa League disputatasi ieri sera all'Allianz Stadium. 1-1 il risultato finale: al gol di Youssef En-Nesyri nel primo tempo, la Juve ha replicato con il secondo gol europeo di Federico Gatti , giunto addirittura al 97' .

Nell'altra semifinale, 1-0 della Roma allo stadio 'Olimpico' contro il Bayer Leverkusen : decisivo un gol di Edoardo Bove nella ripresa. In Conference League , invece, sconfitta ( 1-2 ) della Fiorentina al 'Franchi' contro il Basilea ; non basta l'illusoria rete dell'ex di Arthur Cabral . Gli elvetici, infatti, hanno rimontato e vinto nella ripresa.

In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter di Simone Inzaghi, che più di qualcuno vede già in finale di Champions League a Istanbul dopo lo 0-2 conquistato nell'EuroDerby contro il Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli - che in estate vedrà andare via ben 10 giocatori - non deve però mollare e deve continuare a credere di poter ribaltare il parziale.