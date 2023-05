Quotidiani sportivi, le prime pagine: Roma vince, orgoglio Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 12 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Siviglia, semifinale d'andata di Europa League disputatasi ieri sera all'Allianz Stadium. 1-1 il risultato finale: al gol di Youssef En-Nesyri nel primo tempo, la Juve ha replicato con il secondo gol europeo di Federico Gatti, giunto addirittura al 97'. Nell'altra semifinale, 1-0 della Roma allo stadio 'Olimpico' contro il Bayer Leverkusen: decisivo un gol di Edoardo Bove nella ripresa. In Conference League, invece, sconfitta (1-2) della Fiorentina al 'Franchi' contro il Basilea; non basta l'illusoria rete dell'ex di Arthur Cabral. Gli elvetici, infatti, hanno rimontato e vinto nella ripresa. In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter di Simone Inzaghi, che più di qualcuno vede già in finale di Champions League a Istanbul dopo lo 0-2 conquistato nell'EuroDerby contro il Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli - che in estate vedrà andare via ben 10 giocatori - non deve però mollare e deve continuare a credere di poter ribaltare il parziale. Ultimo mese da giocatore della Lazio per Sergej Milinković-Savić: il regalo d'addio è la qualificazione dei romani in Champions.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico'. 1-0 per i giallorossi di José Mourinho, firmato da un gol nella ripresa di Edoardo Bove. Si è trattato dell'unica vittoria italiana nelle partite di ieri, visto che Juventus-Siviglia, l'altra semifinale, è terminata 1-1 con la Juve che ha pareggiato al 97' con Federico Gatti e che Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League, ha visto i viola soccombere in casa (1-2). Spazio, però, anche ai temi del campionato italiano: stasera, infatti, si disputerà Lazio-Lecce, anticipo della 35^ giornata di Serie A. Partita importante per entrambe due le formazioni: i capitolini per allungare in zona Champions; i salentini per tirarsi fuori dalla lotta salvezza. Il Napoli, che sarà di scena domenica alle ore 15:00 in casa del Monza, invece, sarà da solo: trasferta vietata per i tifosi della squadra appena laureatasi Campione d'Italia.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Siviglia, semifinale d'andata di Europa League disputatasi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Sotto per un gol di Youssef En-Nesyri nel primo tempo, i bianconeri hanno trovato soltanto al 97' il pareggio con una rete di Federico Gatti, al suo secondo centro europeo dopo quello realizzato contro lo Sporting Lisbona. Manca, nel computo, anche un rigore su Adrien Rabiot. Per il quotidiano torinese, però, la Juve può credere nel passaggio in finale al 'Ramón Sánchez Pizjuán'. Nell'altra semifinale, 1-0 interno della Roma al Bayer Leverkusen (gol di Edoardo Bove). In Conference League, invece, Fiorentina-Basilea è terminata 1-2: gol di Arthur Cabral - ex del match - poi rimonta degli elvetici nel quarto d'ora finale della partita. L'Inter, dove l'exploit in Champions League, confermerà Simone Inzaghi in panchina mentre, in casa Torino, si va verso la permanenza del capitano Alessandro Buongiorno. Questo nonostante lo corteggino Bournemouth e Nottingham Forest in Premier League.