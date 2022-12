Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Marocco nella storia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Mondiali 2022 in Qatar. Marocco nella storia, la prima africana in semifinale Mondiale. En-Nesyri segna il gol decisivo, Cristiano Ronaldo fuori tra le lacrime. Favola Giroud: la Francia batte per 2-1 l'Inghilterra e si qualifica alle simifinali.