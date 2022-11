Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Arriva la Juve”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 11 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 11 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria della Juventus contro il Verona, che perette ai bianconeri di piazzarsi al quarto posto in classifica. In alto un'intervista a Federico Dimarco, grande protagonista nel successo dell'Inter contro il Bologna. Sulla sinistra l'attenzione viene rivolta ai giovani del settore giovanile del Milan Daniel Maldini e Lorenzo Colombo: il Diavolo li aspetta.