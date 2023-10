Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, fai come noi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'evento che c'è stato ieri sera, in casa Juventus, per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club bianconero. Da Michel Platini a Zinedine Zidane, passando per Alessandro Del Piero, tutti vedono la squadra di Massimiliano Allegri da Scudetto.