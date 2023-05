Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vola l’Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Champions League. Vola l'Inter. Champions, Milan dominato derby deciso subito: 2-0. Avvio da urlo poi i nerazzurri non chudono. Cilindrata superiore, ma il Diavolo. Dzeko e Micki quanto pesa l'esperienza. In basso spazio all'Europa League. Assalti finali. Juve missione per Vlahovic e si va avanti su Giuntoli. Mou cerca la sesta. La Viola ci prova: andare fino in fondo con Cabral-record. Si chiude con il ciclismo. Al Giro tutti giù per terra. Evenepoel cade due volte. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).