Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus-Inter, finalona”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ultima finale di Giorgio Chiellini con i bianconeri, che in attacco puntano su Paulo Dybala (a Milano nella prossima stagione?) e Dušan Vlahović. L'argentino Lautaro Martínez, invece, è simbolo dei nerazzurri. Intervista esclusiva a prestigiosi ex quali Claudio Marchisio e Samuel Eto'o.