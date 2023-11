Prima pagina Gazzetta dello Sport: Phillips accende la Juve

Dietro Inter e Juve, il Milan di Stefano Pioli . Rossoneri alla firma con Olivier Giroud per un rinnovo annuale del suo contratto. Per il futuro, il rientro di Lorenzo Colombo dal prestito al Monza e l'arrivo di Jonathan David dal Lille . Tra gli attaccanti seguiti dal Diavolo, anche l'olandese Joshua Zirkzee del Bologna , che si racconta al quotidiano sportivo nazionale.

Per finire, l'analisi delle partite delle italiane in Europa e Conference League: perde male la Roma in casa dello Slavia Praga (0-2), vittorie di misura (1-0) per l'Atalanta in casa contro lo Sturm Graz e per la Fiorentina fuori contro il Čukarički.