Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Idea Milan: Frendrup”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un difensore centrale per gennaio visto l'infortunio di Gleison Bremer. Fari puntati su Milan Škriniar del PSG: può arrivare in prestito. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli vuole anche una punta e monitora i progressi di Loïs Openda del RB Lipsia.