Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, il 10 è Pioli”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Stefano Pioli , allenatore del Milan , sempre in grado di trovare soluzioni tattiche nuove per sorprendere gli avversari. Per la 'rosea', più che Brahim Díaz o Charles De Ketelaere , è lui il vero 'numero 10' del Milan. I suoi capolavori? Theo Hernández , Sandro Tonali e Rafael Leão . Per Arrigo Sacchi , ormai, Pioli è diventato uno stratega.

Sotto la testata spazio al Napoli di Luciano Spalletti che con la vittoria per 1-4 in casa della Cremonese è da solo al comando della classifica della Serie A con 23 punti dopo 9 giornate. Giovanni Simeone, Hirving Lozano e Mathías Olivera entrano dalla panchina e vanno in gol per gli azzurri. La Juventus è in crisi, Massimiliano Allegri non sa come far uscire la squadra dal periodo nero e, pertanto, in Corso Galileo Ferraris si pensa ad andare in ritiro.