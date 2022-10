Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pioli, Napoli e Allegri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Stefano Pioli, allenatore del Milan, sempre in grado di trovare soluzioni tattiche nuove per sorprendere gli avversari. Per la 'rosea', più che Brahim Díaz o Charles De Ketelaere, è lui il vero 'numero 10' del Milan. I suoi capolavori? Theo Hernández, Sandro Tonali e Rafael Leão. Per Arrigo Sacchi, ormai, Pioli è diventato uno stratega. Sotto la testata spazio al Napoli di Luciano Spalletti che con la vittoria per 1-4 in casa della Cremonese è da solo al comando della classifica della Serie A con 23 punti dopo 9 giornate. Giovanni Simeone, Hirving Lozano e Mathías Olivera entrano dalla panchina e vanno in gol per gli azzurri. La Juventus è in crisi, Massimiliano Allegri non sa come far uscire la squadra dal periodo nero e, pertanto, in Corso Galileo Ferraris si pensa ad andare in ritiro. Roma-Lecce 2-1 ieri sera allo stadio 'Olimpico', con Paulo Dybala che segna il calcio di rigore della vittoria e nell'occasione si infortuna. Chiosa con l'intervista esclusiva ad Andrés Iniesta, ex Barcellona, che parla della sfida di Champions League contro l'Inter di mercoledì sera.