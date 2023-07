Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scaroni: ‘Milan, sarai più forte'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 10 luglio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Paolo Scaroni, Presidente del Milan, nel giorno del raduno a Milanello dei rossoneri di Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024. C'è tanto entusiasmo da parte dei tifosi intorno ai giocatori: abbonamenti alle stelle.