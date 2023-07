Quotidiani sportivi, le prime pagine: Scaroni, Lukaku e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Paolo Scaroni, Presidente del Milan, nel giorno del raduno a Milanello dei rossoneri di Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024. C'è tanto entusiasmo da parte dei tifosi intorno ai giocatori: abbonamenti alle stelle. Quindi, si parla dell'Inter, che avrà nelle prossime ore un contatto decisivo con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Intanto, si è consumato nelle scorse ore l'addio ad un grande ex giocatore del passato, Luis Suárez. Mentre il Napoli è pronto a sostituire il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, ingaggiato dal Bayern Monaco, con il giapponese Kō Itakura del Borussia Mönchengladbach, la Juventus fa i conti con una rosa extralarge. Sulla 'rosea' tutti i nomi di chi resta e di chi, invece, rischia il taglio e la conseguente cessione.