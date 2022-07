Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, e ora Zaniolo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 10 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa di calciomercato tra Roma e Juventus per il trasferimento di Nicolò Zaniolo ai bianconeri. L'offerta è di 50 milioni di euro tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto: intanto il giocatore spedito in tribuna nel primo test amichevole dei giallorossi.