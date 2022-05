Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan alla prova del 19”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina al Milan di Stefano Pioli, chiamato alla prova del ... 19. Questo, infatti, sarebbe il numero degli Scudetti che raggiungerebbero i rossoneri nel caso in cui vincessero l'attuale edizione della Serie A. Con lo Scudetto in tasca, il Diavolo pareggerebbe i conti con i rivali cittadini dell'Inter e, soprattutto, partirebbe in prima fascia in Champions League. Ma è ancora presto per tirare conclusioni: mancano 180' al termine della stagione.