Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Angel vola”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con le partite europee di ieri. L'Angel vola. Europa League la Juve c'è, ci pensa ancora Di Maria. Ottavi: ad Allegri il primo round contro il Friburgo. Ansia per Chiesa. A tutta Roma. Mou colpisce: El Shaarawy-Kumbulla. Stesa la Real Sociedad e quarti vicini. La Fiorentina spreca tanto poi arriva il gol di Barak. Sivasspor battuto. In alto il Milan. La Champions porta i soldi per Leao e Diaz. Obiettivo Balogun. Inter prove di Porto. Inzaghi in Coppa si giocherà la riconferma. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).