Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, tempo scaduto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo infortunio occorso a Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter. Da macchina da gol con Antonio Conte a muscoli fragili e recuperi lenti con Simone Inzaghi. Il tempo è scaduto per 'Big Rom': se non tornerà a livelli accettabili, l'Inter a fine stagione lo lascerà ritornare al Chelsea per fine prestito.