Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Barella: ‘Scudetto, io ci credo'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter: il cuore della mediana della squadra di Simone Inzaghi crede ancora nella possibilità di vincere lo Scudetto. Spazio, poi, a Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, stella del Marocco ai Mondiali e obiettivo - concreto - del Milan per il calciomercato di gennaio.

In alto, sotto la testata, si parla della rassegna iridata in Qatar: oggi in programma Croazia-Brasile alle ore 16:00 e Olanda-Argentina alle ore 20:00. Le stelle Neymar e Lionel Messi, amici e compagni di squadra nel PSG, riusciranno ad approdare in semifinale per affrontarsi?

Chiosa con Manolo Portanova, centrocampista del Genoa condannato, in primo grado, a sei anni di reclusione per stupro: convocato per la partita di ieri a 'Marassi' contro il Südtirol, è stato poi spedito in tribuna a furor di popolo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 9 dicembre 2022