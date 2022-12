Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, parla Barella. Tanta Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 9 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 9 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter: il cuore della mediana della squadra di Simone Inzaghi crede ancora nella possibilità di vincere lo Scudetto. Spazio, poi, a Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, stella del Marocco ai Mondiali e obiettivo - concreto - del Milan per il calciomercato di gennaio. In alto, sotto la testata, si parla della rassegna iridata in Qatar: oggi in programma Croazia-Brasile alle ore 16:00 e Olanda-Argentina alle ore 20:00. Le stelle Neymar e Lionel Messi, amici e compagni di squadra nel PSG, riusciranno ad approdare in semifinale per affrontarsi? Chiosa con Manolo Portanova, centrocampista del Genoa condannato, in primo grado, a sei anni di reclusione per stupro: convocato per la partita di ieri a 'Marassi' contro il Südtirol, è stato poi spedito in tribuna a furor di popolo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 9 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro della Juventus. Infatti John Elkann vuole cambiare tutto rispetto al recente passato e, per quello, vuole inserire tutte figure nuove in dirigenza. Eccezion fatta per un nome, quello di Giuseppe Marotta, ex amministratore delegato bianconero e oggi all'Inter. Non preoccupa, per ora, l'inchiesta UEFA perché il Presidente Aleksander Čeferin, ha già ottenuto la 'testa' di Andrea Agnelli. Ampio risalto, poi, ai Mondiali in Qatar visto che oggi e domani sono in programma i quarti di finale della competizione iridata. Aprono il programma Croazia-Brasile alle ore 16:00 e Olanda-Argentina alle ore 20:00. Domani Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Si avvicina, però, il via alla Serie A, con il Napoli capolista di Luciano Spalletti che intende confermare quanto fatto nella prima parte di stagione mentre, in casa Roma, l'imperativo è trattenere Chris Smalling, corteggiato da altre squadre italiane.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 9 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il quotidiano torinese parla dei processi, dei capi d'accusa, delle plusvalenze, della manovra sui stipendi e dei rapporti con i procuratori. Il tutto mentre Moise Kean, attaccante bianconero, sta stupendo tutti - tecnico Massimiliano Allegri incluso - negli allenamenti alla Continassa. In alto, sotto la testata, si parla della corte di Atalanta, Benfica e Torino per Robert Renan, classe 2003, difensore centrale del Corinthians e del Brasile Under 20. Per concludere, ecco i Mondiali in Qatar, con la presentazione di Croazia-Brasile delle ore 16:00 e Olanda-Argentina delle ore 20:00, primi due quarti di finale della competizione e l'intervista a Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, che ritiene come questo sia stato il torneo di Joško Gvardiol e Kylian Mbappé.